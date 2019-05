1 Paula Echevarría afirma valerse por sí misma

Luego de su divorcio con David Bustamante, Paula Echevarría ha afirmado tener que trabajar con mayor dedicación para no perder su estilo de vida; claro, afirman muchos en las redes sociales que sus cirugías cosméticas no iban a pagarse solas. Aunque desde el último retoque de nariz que se realizó, no le hemos vuelto a conocer otros.

Sin embargo, muchos afirman que si David Bustamante hablara abiertamente, podría confirmar que Paula Echevarría se ha valido de la técnica “Hilos tensores” para dejar que sus glúteos sean víctimas de la edad; aunque Echevarría por su parte afirma que su tonificación se debe a la práctica de yoga.