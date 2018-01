¿Cómo leer y entender las etiquetas de los alimentos?

Entender las etiquetas de los alimentos no siempre es una tarea sencilla. Más que nada porque no siempre se nos indica de una manera clara lo que estamos consumiendo. Hay que decir que no siempre sabemos lo que comemos. A pesar de que las etiquetas cuentan con ciertas explicaciones, no todas están bien escritas.

Hay que analizar un poco más cada detalle para saber realmente a qué tipo de alimento nos enfrentamos. Son muchos los que se empeñan en que cada vez, las etiquetas de los alimentos tienen que informar mejoro y de manera más clara. Solo de esta manera podemos hablar de evitar los engaños que suelen cometerse.

Leer y entender las etiquetas de los alimentos

Toda la información que viene en los productos envasados, está regulada por la UE. Las normativas nos van anunciando lo que debe estar presente en las etiquetas de los alimentos. Siempre hay que seguir las mismas pautas.