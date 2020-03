Está claro que la pandemia de coronavirus y el aislamiento en el que ha confinado a la población tendrá muchas repercusiones en nuestra salud en general. Por muy disciplinados que seamos, el espacio en las casas es bastante limitado así que tendremos que tirar de ingenio si queremos mantener nuestro peso a raya y no salir de esta situación con unos cuantos kilos de más. Pero no desesperes hay bastantes ejercicios que puedes hacer en casa que te ayudarán a perder peso o, al menos, a no coger alguno más.

1 Sentadillas Las sentadillas tienen gran beneficio para nuestro cuerpo Las sentadillas son un ejercicio muy sencillo de hacer y con grandes beneficios para nuestro cuerpo ya que trabaja varias áreas como el abdomen, los glúteos y las piernas. El ejercicio en si es muy parecido al gesto que hacemos cuando nos vamos a sentar, de hecho, por eso su nombre. Se trata de mantener el equilibrio apretando el abdomen e intentar bajar todo lo posible. Si quieres darle una mayor dificultad, le puedes añadir un poco de peso con unas mancuernas. Como muchos otros ejercicios, lo importante es trabajar en series el número de sentadillas e ir aumentando la cantidad a medida que vamos ganando resistencia. Puedes practicar este ejercicio a ratos en tu día a día, por ejemplo, mientras ves la tele y así te resultará menos tedioso.