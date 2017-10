Sitios muy turísticos que están siendo destruidos

El turismo siempre es algo buen para la economía de un país, pero puede ser una navaja de doble filo. Un país demasiado explotado por la mano humana va empeorando en sus costas, clima, etc. Hay muchos destinos que han sido vírgenes siempre y desde que lo visitan miles de personas al año, todo eso ha cambiado.

El descontrol de los turistas (a veces no muy educados) hace que la forma de vida de la zona cambie. Sitios conocidos por el turismo en España lo podemos ver en la zona de Mallorca. Un sitio donde cada verano asisten muchos ingleses, alemanes y portuguesas en busca de bebida barata. Desfasan y las personas que viven en la zona pasan una auténtica tortura año tras a año. Este caso no es el único. En el extranjero hay más ¡conoce los sitios turísticos que están siendo destruidos!

Thailandia

En Thailandia hay verdaderas maravillas para visitar. Sitios que no parecen que puedan existir. Es el caso de la isla de Kohbuen tachai. Esta isla tuvo que ser cerrada por el gobierno para protegerla del turismo. Tiene muchos corales, fauna y flora autóctona y sería una pena que eso desapareciera.

Existe otra isla que no está cerrada. Se llama Phi Phi. Se convirtió en el escenario de grabación de la película de La playa de Leonardo Di Caprio. Desde entonces tiene muchos adeptos. Es un paraíso tropical que es muy visitado por el turismo y si no lo cuidan acabará mal. Según el país reciben a más de un millón de personas cada año ¡una barbaridad para algo tan efímero como es su naturaleza! Los submarinistas, las anclas de los barcos destruyen los corales y el ambiente marino se está viendo afectado. la contaminación es otro factor a tener en cuenta. El uso de lanchas con motor dejan vertidos en el mar.

Cozumel, Méjico

Esta zona es conocida por sus playas impresionantes llenas de arrecifes tropicales. Hay que destacar la isla Cozumel (en pleno caribe mejicano) Una vez fue un remanso de paz. Hoy en día eso ha cambiado totalmente. Se han construido hasta atracaderos para los cruceros ¡una verdadera locura!

Tiene arrecifes muy delicados que están afectados por la contaminación y por el turismo sin control. Las embarcaciones están haciendo que suba hasta la temperatura del agua y ocasiona daños a los corales.

Bali, Indonesia

La isla de Bali está muy amenazada por culpa de la deforestación causada por el turismo año tras año. La industria se está comiendo literalmente a la isla ¡que pena! El turismo está creciendo constantemente, pero no su infraestructura. Animales no nativos amenazan la isla incluso.

Más lugares invadidos por el turismo

Galápagos

No hay un turismo masivo, pero si que es muy visitado. Gracias a su diversidad ambiental ancestral acuden años tras años muchos visitantes. El hábitat de la zona es muy sensible a toda la presión turística, no sólo por la cantidad de turistas, por las especies invasivas que se cuelan en la zona. Las islas Galápagos fueron añadidas a la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Everest

Desde que se hicieron con la cima en 1953 decenas de miles de personas viajan al campamento base y 7000 montañistas han subida a su zona más alta. Durante un tiempo tuvo un respiro, no era tan visitada, pero ha vuelto todo a ser como antes. Los escaladores llevan equipos con comidas, latas de aluminio, vidrio, ropa, papel y tiendas de campaña. Muchos tiran allí las cosas y no miran por el medio ambiente. Se eliminan cada años 11.000 kilos de excremento humano ¡eso es lo que hacemos los humanos! Pero el mayor problema en esta región es la salubridad.