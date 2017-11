Las fotos que la NASA no quiere que veas

La persona que afirme que el cambio climático no existe es porque no ha visto las siguientes fotografías. Son fotos que la NASA no quiere que veas, ni tú ni nadie, ya que son fotografías que muestran que el planeta Tierra cada vez está peor y que, inevitablemente, terminará por salir por algún sitio.

A continuación vamos a ver algunas imágenes que la NASA no quiere que veas para que puedas comprobar por ti mismo que sí, que el cambio climático está afectado al mundo, y mucho.