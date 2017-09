Ecologismo: aprende a reciclar posos de café y bolsitas de té

Una de las mejores formas de ayudar a preservar el medio ambiente es reciclando todo lo que sea posible; eso incluye también los restos de alimentos y residuos producidos en la cocina. Los posos de café y las bolsitas de té son un buen ejemplo de ello. Seguramente no has imaginado un destino mejor a estos restos comunes del desayuno que la basura ¿pero porque no encontrar formas creativas e ingeniosas de utilizarles?

Conozca, a continuación, muchas alternativas creativas de volver a utilizar los posos de café y bolsitas de té.

Elimina olores de tus manos: tantos los granos de café como las bolsitas de infusiones son excelentes desodorantes para quitar el olor desagradable de alimentos como ajos, cebollas o pescado. Frota las hojas de té en tus manos y después lava con agua tibia.

Limpiar y dar brillo suelos y muebles de madera: debido a su contenido de taninos, es perfecto para dar brillo extra a su hogar, sin gastar dinero. Es una buena forma de dejar de usar los productos químicos de limpieza y contar con una opción mucho más ecológica. Hierva 10 bolsitas de té usada en galón de agua, utiliza la mezcla para fregar los suelos o los muebles.

Ahuyentar hormigas, babosas y plagas: espolvorea granos de café usados alrededor de tus plantas para mantener las plagas lejos de tu jardín. Los posos de café también son excelente repelentes para gatos molestos; si tu gato está usando tu jardín como baño, añade granos de café alrededor de las zonas en que suele aliviarse.

Limpieza de ollas y sartenes: los granos de café con el estropajo limpia eficazmente ollas de difícil limpieza ya que la abrasión ayuda a eliminar la suciedad atrapándola. Dejar los platos grasientos de remojo en agua tibia con bolsitas de té ayudará a limpiar el objeto en el día siguiente.

Manicura: el contenido anti bactericida de las bolsitas de té ayudan a limpiar tus pies y manos; remoja bolsas de té usadas en agua caliente durante 10 minutos y descanse tus pies en la mezcla. Ayudará a calmar y quitar malos olores.