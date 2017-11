Cómo tener sexo ecológico

La sede mexicana de la asociación Greenpeace ha desarrollado una serie de ideas para poner en práctica a la hora del amor, sin descuidar la preocupación con el planeta.

El material publicado, bajo el nombre de “Guía Greenpeace para un sexo amigable con el medio ambiente”, es un verdadero decálogo del amor en los tiempos de incertidumbre en que vivimos.

Los consejos, que también tienen una constante preocupación por el romanticismo en la pareja, son los siguientes:

1. Apaga las luces: Una mejor forma de tener sexo, que es más erótica y gasta menos energía.

2. Frutas de la pasión: Se recomienda comer frutas afrodisíacas, que sean libres de transgénicos y pesticidas.

3. Amor a toda costa: Para los juegos sexuales, usar jabones y aceites biodegradables.

4. Amor reciclado: A la hora de desechar condones y demás accesorios del sexo, hacerlo de manera selectiva.

5. Ecolubricantes: Se aconsejan los lubricantes a base de agua, y se hace hincapié en la saliva, como el mejor lubricante natural.

6. Aromas que encienden la pasión: Se pone en tela de juicio el consumo de ostras y mariscos como afrodisíacos, para evitar la degradación de mares y océanos.

7. Esclavo de la pasión, no del petróleo: Desde el punto de vista ecológico, no es bueno usar juguetes sexuales, porque están hechos de materiales derivados de dioxinas y furano.

8. Ahorra agua en pareja: Un buen momento para compartir es la ducha, ya que al bañarse juntos los amantes también podrán ahorrar agua.

9. Usa productos orgánicos: De estas características se aconseja que sean tanto la ropa interior como los aceites usados para los juegos eróticos. Además, la cama debe estar fabricada con madera certificada.

10. La última consigna, importantísima: Haz el amor, no la guerra.

Referido: Tu Guía Sexual