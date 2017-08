Aquí va el plástico que tiras

Aunque son muchas las personas que están muy concienciadas con el tema del medio ambiente, todavía parece que no es suficiente. Sabemos que tenemos que reciclar y que cuidar la tierra porque solo tenemos una. Una que queremos que dure en su mejor estado mucho más tiempo. Pero desde luego si todo sigue así, no es algo que se vaya a conseguir de una manera muy sencilla.

El plástico que tiras se va acumulando de una manera que asusta. De ahí que hoy tengamos que hablar de este tema, que es mucho más serio de lo que las personas se creen. Se dice que se ha producido más kilos de plástico en estos último años que en todo el S.XX. La mitad de dichos plásticos solo se usan una vez y luego se tiran. Así que, con esta idea comenzamos a tener claro que el reciclaje no siempre es posible. ¿Quieres saber a dónde va todo el plástico que tiras?.

La isla de basura

Uno de los lugares a donde va la el plástico que tiras es al mar. De ahí que ya tengamos que hablar de unas zonas denominadas isla basura o bien, isla de plástico. Como ya nos indica el nombre se trata de un lugar cubierto de desechos marinos en el Océano Pacífico. Si pensamos en el tamaño que tiene, ya el susto será mucho mayor. Se considera que esta zona ronda los 1.400.000 kilómetros cuadrados. Esta parte del océano es donde se concentra grandes cantidades de plástico.

Aunque cuando las cámaras se acercan no siempre se ven los envases como podemos pensar. Sino que más bien son pequeñas partes de los mismos. Por ello, no mejor, ya que cada uno de los trozos estará contaminando sin ser visto. Un problema añadido porque es más complicado de frenar. Existe, pero no se ve a simple vista, lo que siempre es un tanto más difícil de tratar. El ecosistema se está viendo afectado de una manera directa. Aunque es un problema que se sabe, es complicado de limpiar como bien venimos comentando.

Se dice que un 80% de esta basura proviene de la tierra y el resto es de los barcos. Las corrientes del mar han hecho que todo ello se vaya juntando en estas zonas o islas. Claro que no solo están en el mar, sino que el plástico que tiras también llega a la costa derivado de dichas corrientes. En zonas de Hawái ya se han visto en más de una ocasión. Zonas que quedan tapadas por la cantidad de residuos.

La amenaza de los peces en el plástico que tiras

Sin duda, los peces están más que amenazados. Como estamos viendo, los desperdicios van creciendo de forma agigantada. Así que, las estadísticas están a la orden del día. Si cada año las toneladas de plástico que acaban en el océano están entre los 6 y 13 millones de millones. Así que, si esto sigue así, en el 2050 habrá mucho más plástico en el mar que peces. Más que nada porque dicho plástico necesita de mucho tiempo para poder descomponerse. Un tiempo que en lugar de verse de manera positiva se ve totalmente contrario. El proceso no se frena sino que todavía más allá. Los trozos más pequeños del plástico, pueden ser ingeridos por los peces, claro que otros ya van directamente hacia el fondo del mar.

Concienciarse del problema de los residuos

Para seguir dando cifras, se dice que solo un 10% de la cantidad total es la que realmente se recicla. Además solo los usamos una sola vez y luego, van a parar a donde ya conocemos. Hay imágenes impactantes que nos muestran plantas de reciclaje con gran parte de su superficie tapada por los residuos de tan solo unas semanas. ¡Imagínate si ampliamos el tiempo!.

Se dice que en Estados Unidos, cada uno de sus habitantes puede tirar unos 80 kilos de basura plástica al año. Así que, solo sabiendo esto, aunque no sepamos la cantidad de habitantes que tiene el país, ya nos hacemos una gran idea de todo lo que se acumula. Parece que son las bolsas de plástico las grandes protagonistas cuando hablamos de desperdicios de plástico. Además, un millón de aves mueren cada año por culpa de este problema.

Para hacer conciencia de todo el problema que existe y que cada vez será peor, tanto para el medio ambiente en general como para los animales en particular, existen grandes obras. Un artista esloveno ha hecho una especie de estatuas o creaciones que parten del plástico. Claro está que para que se vea cuántos deshechos se necesitan para hacer una creación de este tipo. Nos quedamos con que se consumen más de un millón de bolsas por minuto en todo el mundo. Por lo que cada persona puede consumir unas 500 bolsas de plástico al año.

El 40% de la superficie de los océanos estará cubierta por estos desechos. Unas 46.000 piezas de plástico son las que flotan por kilómetro cuadrado. Desde luego, son cifras que sin duda, despiertan bastante miedo. Más que nada porque como estamos viendo, los pequeños trozos que se van descomponiendo se pueden ir uniendo con las piezas del suelo oceánico. Del mismo modo, los peces y demás animales se pueden ver envueltos en ellos. Se dice que a la larga, cuando se estudien las rocas encontrarán en ellas plástico.