¿Dónde se guarda lo que subes a la nube?

En la actualidad, todo lo relacionado con nuestra vida se guarda en los dispositivos, ya sean móviles, tablets, ordenadores, etc. ¿Pero dónde se guarda exactamente toda la información?

Creemos que al guardar nuestras fotos, vídeos, contactos o emails, lo hacemos en el propio teléfono móvil, pero la realidad es que todo se comparte con la llamada ‘nube’. Podemos encontrar la nube de Google llamada Drive, Dropbox, la de Apple llamada iCloud, pero al fin y al cabo son todas lo mismo pero con diferente dueño. En estas nubes se guarda todo lo que enviamos, recibimos, las aplicaciones que nos descargamos y las que usamos más o menos a menudo, nuestros datos bancarios, nuestro historial de búsqueda, a dónde viajamos, a dónde nos trasladamos diariamente, con quién nos comunicamos,… Ahora mismo, que estés leyendo este artículo ya está registrado.

La parte negativa, es que no deja de ser una invasión de la privacidad. Algo etéreo, pero algo, que tiene acceso a tus datos privados. De esto, deriva otra parte negativa, y es que cualquier persona con suficientes conocimientos de informática, puede hackear y acceder a esos datos y con ellos perjudicar seriamente tu vida.

¿Cómo se nota la parte negativa a posteriori? Cuando estás navegando en una red social o en cualquier página de internet, la publicidad que se te muestra está relacionada con la información que o bien has estado buscando, investigando o compartiendo. ¿Qué casualidad no?

Pero también tiene mucho positivo, y me atrevería a decir que compensa lo negativo. Todos tenemos acceso a espacio ilimitado para guardar nuestros contenidos. Teniendo en cuenta que podemos llegar a hacer cientos de fotos/vídeos a diario, es una clara ventaja. Para las empresas es un ahorro muy sustancia para copias de seguridad e información. En algunos dispositivos es gratuito, y en otros es ridículamente barato.

Por ejemplo, una start up, como está empezando, todavía no tiene suficiente financiación para invertir en servidores en los que guardar su contenido. Por ello, puede utilizar ‘la nube’. Este es sólo un ejemplo de las muchas ventajas que puede tener en nuestra sociedad. Y lo más positivo de todo, la ubicuidad, capacidad de poder acceder a tus archivos desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además de tener todos nuestros dispositivos conectados unos con otros.

Físicamente, la nube consiste en un cuarto lleno de luces y zumbidos, con cientos de servidores, discos duros y ordenadores funcionando non-stop. Tal es la importancia de guardar todos los datos, que esta habitación está hecha hasta a prueba de fuego. Estos servidores son lo que conocemos como ‘nube’ (etérea) que no deja de ser circuitos que almacenan información y nos conectan unos con otros a través de internet. Cada aplicación, cada dispositivo y cada página, tiene su propio servidor de almacenamiento.

Piensa en los teléfonos que teníamos hace 10 años. Guardabas una foto, y si se te rompía la perdías. Esto es porque se guardaba en el dispositivo. Pues la nube es lo mismo solo que no se puede romper.

Aunque hay aspectos que crean desconfianza, esto es el futuro ya que facilita y ahorra mucho dinero y tiempo a empresas y a particulares. Muchos la utilizan sin ser si quiera conscientes, pero la realidad es que es un avance tecnológico sin precedentes y en definitiva, el futuro.