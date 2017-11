Diferencias entre Light y Diet

En ocasiones nos encontramos entre dos términos bastante similares, o eso nos pensamos nosotros. Pero lo cierto es que no está de más el conocer a fondo qué significan cada uno de ellos. Así que, hoy es un buen momento para mostraros la diferencia entre Light y Diet. Porque aunque pensemos que se trata de algo muy similar, siempre contarán con ciertos matices.

Así que, debemos conocerlos antes de apostar por un producto de una calidad o de otra. Cuando intentamos hacer dieta, o bien cuidarnos un poco más, está claro que la diferencia entre Light y Diet también estará presente en nuestra vida. Cada vez que vamos al mercado vemos cómo los productos se van dividiendo en ambos conceptos pero seguimos sin entenderlos del todo. ¿Quieres saber las diferencias?.

¿Qué son los alimentos Diet?

Hablando a grandes rasgos, podemos decir que los alimentos que se denominan Diet han sido ligeramente modificados en sus ingredientes. Es decir, alguno de sus ingredientes se han variado pensando siempre en esas personas que no pueden tomar todos y cada uno de los compuestos de los alimentos. Así que, por si todavía no ha quedado claro, entre los alimentos Diet están incluidos los que no llegan gluten para que sí puedan tomarlos los celíacos.

También se incluyen los productos sin azúcar que son perfectos para las personas con diabetes. Así que, como vemos, no son alimentos dedicados especialmente para poder hacer dieta, a pesar de su nombre. Sino que se centran en esas modificaciones que los hacen perfectos para las personas que no pueden consumir otros que consideramos más habituales. Eso sí, siempre es preferible leer bien las etiquetas. Ya que si no lo hacemos y tomamos un alimento Diet, quizás estemos consumiendo algunas calorías de más.

¿Qué son los alimentos Light?

Ahora sí que hablamos de los alimentos Light. Es decir, todos aquellos que han sido reducidos en su contenido calórico. Es por ello que cuando los mencionamos, sabemos que las calorías se han reducido en un alto tanto por ciento. Pero aún así, siempre repetimos que no está de más el comprobar la etiqueta. Más que nada porque no todos los casos son iguales. En algunos casos, a pesar de ser un alimento light y contar con menos calorías, puede ser que esas menos todavía sigan siendo muchas para ciertas dietas.

Un buen ejemplo de ello es la mayonesa. A pesar de que la mayonesa light cuenta con menos calorías, todavía sigue siendo un alimento que siempre es mejor tomarlo con moderación. Siempre y cuando queramos perder algunos kilos de más. Es decir, que no por ser light significa que lo podamos tomar con total libertad. Tendremos que revisar bien las etiquetas y las calorías que se indican en el envase.

Cuando tomamos un alimento light, siempre es mejor hacerlo en cantidades indicadas. No porque dicho alimento sea light significa que nos podamos dar el capricho. Claro que para tener una buena alimentación y seguir un plan estipulado, lo mejor que debemos hacer es optar por un menú saludable a la par que equilibrado. Como bien sabemos, todo el exceso no será nada bueno.

Diferencias entre Light y Diet

Como vemos las diferencias entre Light y Diet son más claras de lo que podíamos pensar. Quizás ahora ya conozcas un poco más cada uno de ellos. En ambos casos sabemos que los ingredientes y cualidades de los mismos se van reduciendo. Aunque dicha reducción varía en ambos casos. El caso Diet es que se combinan ingredientes que serán perfectos para todo tipo de personas. Mientras que el caso Light, se reducen las calorías de cada alimento. Aunque a priori ambos se veían casi similares, ahora ya no tendrás excusas para poder comentar las diferencias entre Light y Diet. ¿No te parece?.