1 Reina Letizia ¿Celebra o sufre?

El pasado 22 de mayo se han cumplido quince años de matrimonio entre Reina Letizia y Don Felipe; sin embargo, poco ha durado la celebración del evento; ya que se han filtrado una información delicada sobre un contrato que firmó la pareja, antes de contraer nupcias. Le hemos visto casarse en un día de lluvia con el Rey Felipe, pero ignorábamos algunos oscuros detalles.

No es secreto para nadie que el matrimonio de la Reina Letizia no se encuentra bien. Varios medios tanto nacionales como internacionales han posado la mirada en el matrimonio de Doña Letizia y han insistido en que su divorcio es inminente. Pero ahora, podemos afirmar con certeza que Doña Letizia no se divorciara ¡Y te contamos la razón!