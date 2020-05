Cuando planeamos unas vacaciones, solemos tener en mente algunos destinos que nos encantan. Pero si todavía no sabes por cuál decidirte Booking lo ha hecho por ti. Ya que te desvela una serie de lugares que bien merece la pena que sean descubiertos, si no lo has hecho ya.

Parece que algunos de los destinos que menciona la web de reservas, son conocidos por todos, pero hay otros que no lo son tanto. Las sorpresas también están a la orden del día y más, cuando hablamos de visitar lugares mágicos por diversos motivos. ¡Descúbrelos!