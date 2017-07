Demostración de que los niños ricos no tienen vergüenza

Un coche para cada día

En ocasiones, a la gran mayoría de los mortales ya les cuesta mantener un único coche. Tanto es así que muchas casas ya no tienen. Dependiendo del tipo de economía que se tenga no es sencillo hacer frente al seguro, a la gasolina y a todos los demás impuestos derivados del medio de locomoción más cómodo. Pero estos niños ricos no tienen ese problema.

Mientras unos luchan por llegar a fin de mes sin poder darse ni el más mínimo capricho, otros derrochan como pueden. Para ello, cuentan con casi un coche diferente para cada día de la semana. Nosotros copiamos el pan cada día y ellos, se van a los caprichos de cuatro ruedas. Es uno de los grandes motivos por los que el resto del mundo está tan indignado con imágenes como éstas.