David Cantero ha cambiado los informativos por algo que le ha apasionado toda su vida; la música, y gracias a la revista JALEOS se pudo descubrir que el presentador es más que lo que demuestra ser tras la pantalla de televisión; ya que al parecer disfruta mucho de las artes, tanto de la música, como la pintura y la escritura; al grado que forma parte de un grupo musical junto a unos amigos de confianza; con quienes sale a tocar los fines de semana y que muy de vez en cuando ofrecen conciertos.

Al parecer David Cantero forma parte de un grupo musical llamado “Hey Joe Band”; una banda sencilla compuesto por algunos amigos cercanos al colaborador de Telecinco; la banda está compuesta precisamente por David Cantero que toca la guitarra; Oscar Palacios en la bateria; Ivan Raymores en el bajo y Richie Garcia también como guitarrista; la banda se presente este fin de semana en el Centro Cultural Aniceto Marinas de Brunete; donde vive el presentador.

La vida de David Cantero en la música

La banda del periodista; hizo su presentación en el marco del V certamen de poesía; “Hey Joe Band” hace alusión a los grupos de las bandas de rock de allá por los finales de los 70’s y a inicios de los 80’s; la banda cuenta una música particular que es un poco lenta y donde la guitarra y los bajes son los grandes protagonistas; un tanto al estilo de Jimi Hendrix; a quien David Cantero y su banda homenajean durante sus actuaciones cada vez que pueden; el presentador inicio en el mundo musical hace aproximadamente cinco años atrás; cuando su hijo le dijo que estaba cansado de ir a clases de guitarra; y que debido a que las clases ya estaban pagadas; quiso aprovechar la oportunidad para tomar las clases de música en lugar de su hijo.

Asegurando que le pidió disculpas al profesor de música, porque su hijo se negaba a seguir asistiendo a clases; pero que sin embargo ha sido algo que le beneficio mucho en su vida; tanto que ahora siente que no puede vivir sin ello; durante una entrevista en “Viva la Vida” con Emma García; también confeso “Nunca había tocado la guitarra y; lo que pasa, es que soy una apasionado de la música y siempre soñé con tener la posibilidad de manejar un instrumento; me parecía imposible…Me sigue pareciendo imposible, todavía soy un muñón y me queda mucho por aprender”; asegurando también que cuando no se encuentra tocando la guitarra o trabajando en Telecinco; le gusta dedicar su tiempo en la pintura; pero específicamente en la creación de composiciones a base de materiales reciclados; algo así como “collages” abstractos.

David Cantero se sumerge en el arte

El presentador ha utilizado dos cajones que a no usaba para crear una obra de arte en colores marrones; los ha colocado y sobre ellos ha puesto una serie de utensilios metálicos; que nos recuerdan a antiguos paneles eléctricos; estos cuadros, como los llama David Cantero; no son para el disfrute exclusivo del presentador; ya que su mujer Berta Caballero; también suele utilizarlos ya que ella se dedica al diseño de interiores; y también uno de los cuadros hechos por Cantero ya se encuentran decorar la oficina de una de las compañías que gestionan los negocios de Caballero, “Proyecto B”.

David Cantero, afirma que le gusta pintar desde mucho antes de aparecer como presentador de informativos en Telecinco; y ha compartido que le gusta explorar los lados artísticos de la vida; también que le gustan los trabajos de Picasso y el trabajo surrealista de Joan Miró; de tal forma David Cantero podría fácilmente representar sus ideas como un nuevo artista del Romanticismo; alguien que cultiva el arte en todas las ramas que le sean posible; y es que para sorpresa de muchos el presentador también ha sido el escritor de varios libros; tales como: Transito, El hombre del Baobab, El destino era esto, El viaje de Tanaka y Amantea; los cuales son obras ficticias donde David Cantero nos muestra diferentes mundos imaginarios y nos lleva a increíbles viajes hacia el pasado; para relatar historias de amistad, amor e inclusos diversas enseñanzas.