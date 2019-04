Dafne Fernández sorprende con tremendo cambio de look durante una fiesta glamourosa organizada para celebrar las nuevas oficinas que Netflix ha instalado en España; una fiesta a la que ningún famoso ha querido faltar; la fiesta se realizó en Madrid, en el Palacio de Cristal de Arganzuela. Dafne al parecer es un poco fanática de Kim Kardashian, ya que su cambio de look no dejo de recordarnos a ella.

Cuando pensamos en Dafne Fernández, seguramente recordaras su melena lisa; sin embargo ¡Eso ha quedado en el pasado!; Dafne ha dicho adiós a su melena corta y ha dicho “Hola” a un nuevo look urbano muy al estilo Kardashian; durante la fiesta se le vio con unas extensiones de cabello largo con algunas ondas, pero no solo eso ya que la ropa; unos pantalones y blusa en color crema tienen un estilo “Oversize” al igual que su abrigo; una decisión que en definitiva la hizo destacar del resto de asistentes de buena manera; el cambio de look ha sido todo un éxito.

Los comentarios sobre el cambio de look de Dafne Fernández

Se ha compartido la opinión sobre el estilo de Dafne Fernández, diciendo que era un conjunto bastante primaveral que tiraba a lo normalito; y que en su opinión contrastaba demasiado con los atuendos usados por otras de sus compañeras de profesión que asistieron al evento; por otro también muchos comentaron el gran contraste de su maquillaje; haciendo énfasis en lo cargado que se veía su iluminador, aunque otros asistentes aplaudieron lo bien que se veía a pesar de haber dado a luz solo hace siete meses atrás. Recordemos que ahora Dafne Fernández es madre de Jon, un hijo que tuvo gracias a su relación con Mario Chavarría; la pareja ha estado casada desde septiembre del año 217 y al parecer todo les está saliendo muy bien.

Dafne Fernández, compartió en su cuenta personal de Instagram por medio de una historia; todos los preparativos que llevo a cabo antes de asistir al magno evento; donde aprovecho la oportunidad para promocionar la atención que le brindaron los expertos en el centro estético “Lovely Lashes”; pero a pesar de haber compartido momentos previos a la gala con sus seguidores; al momento de aparecer en la gran fiesta ¡Fue toda una sorpresa!; Aunque lo más seguro es que no conserve ese estilo por mucho y que pronto volvamos a verla con su característica melena corta.

Los aciertos en los cambios de look de Dafne Fernández

En noviembre del año 2017, la actriz Dafne Fernández se presentó con un nuevo cambio de look al lanzamiento de la película “Perfectos desconocidos”; una película del inigualable Alex de la Iglesia y donde compartió cartel con Belén Rueda, Juana Acosta y Eduardo Noriega; durante el evento se dejó ver con un estilo “Bob Ondulado”; un corte que era probablemente unos 6 centímetros más corto de lo regular y con el que conquisto a sus seguidores; y aunque este no era un cambio tan radical como el usado para su presentación en la fiesta de Netflix, sorprendió a muchos.

Todo comenzó cuando ella expreso por medio de Instagram que estaba en busca de un nuevo look, y que pese a querer tener el cabello más corto; tenía dudas sobre como luciría en ella un cabello más corto de lo habitual; razón por la que pidió consejería a sus seguidores y muchos le animaron a cortar su cabello un poco más, lo que fue un éxito. La actriz ha demostrado que no tiene miedo a un cambio de look de vez en cuando, y efectivamente lo ha demostrado luciendo diferentes cortes de cabello en las fiestas.