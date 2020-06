Los esquimales, son comunidades indígenas que viven en las regiones de América del Norte, y una gran parte de Siberia. Estos pueblos tienen su propia lengua. Pero seguramente para ti resulta desconocido este término. Quizás lo habrás visto en alguna película o documentales que pasan en la televisión. Pero muy poco se sabe sobre cómo son realmente las casas estas personas.

Lo cierto es que a todos no despierta muchísima curiosidad, porque no es un secreto para nadie que deben soportar bajas temperaturas, y resulta muy difícil saber de qué manera sobreviven. Entérate de los datos más resaltantes sobre los esquimales, hay cosas que posiblemente no sepas, y saldrás de una vez por todas de las dudas que tenías sobre ellos.