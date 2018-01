Cuidado con lo que ves: los efectos ópticos más impresionantes

¿Alguna vez te has preguntado por qué tus ojos te muestran cosas que no están ahí? Cuidado con lo que ves. Los efectos ópticos son ilusiones del sentido de la vista que nos llevan a percibir la realidad de otras formas. Son involuntarias y fisiológicamente suceden cuando hay conexión entre el hemisferio izquierdo y hemisferio derecho del cerebro. Las ilusiones ópticas no están sometidas a la voluntad y pueden variar entre una persona y otra dependiendo de diferentes factores. También interviene nuestro conocimiento del mundo y como percibimos, o hemos aprendido a percibir, las cosas.

En el año 350 a.C., Aristóteles notó que si mirabas una cascada y luego enfocabas tu vista en las rocas, estáticas, las rocas parecían moverse en el sentido opuesto al flujo del agua. La información que recibimos la filtramos con nuestros sentidos para que después, nuestro cerebro la procese y la modifique, para ser comprendida y almacenada mediante los símbolos y el lenguaje. Las ilusiones son efectos utilizados en imágenes, que engañan a nuestro cerebro, en este caso al sentido de la vista, para que piense que está viendo otra cosa, o nos sea difícil ver ambas. Vamos a mostrar diez efectos ópticos impresionantes que te dejarán con la boca abierta. Algunas muy conocidas son la ilusión de la cuadrícula, el espejismo, el holograma, el estereograma y la irradiación

Anterior

Siguiente Columnas Así, de normal, vemos tres columnas que pueden ser la entrada a algún sitio, o simplemente está ahí decorando. Está enfocada con la tenue luz del sol y un soldado romano la protege, Pero ¡oye! Empiezas a mirar más detenidamente, y te das cuenta de que parece que tiene tres columnas pero sólo tiene dos. ¿O tiene tres columnas pero parece que tiene dos? ¿Vosotros qué veis? Este tipo de ilusiones ópticas, se utilizan como ejercicio para orientar o simplemente sacar al cerebro de su letargo o su “zona de confort”, ya que la información recibida a través de los ojos es contradictoria, y la mente tiene que actuar de una manera diferente a como está acostumbrada. Anterior

Siguiente

La silla

Al principio ves a un hombre que va de camino hacia la silla para sentarse. Pero, ¿qué tiene eso de especial? Pues verás que de repente se sienta y te das cuenta de que la silla estaba direccionada completamente opuesta a lo que tú veías.

En esta ilusión, juega mucho que el color de la silla es oscuro y está hecha con barras horizontales por toda ella. Nuestro cerebro no tiene la capacidad suficiente para manejar toda la información que es percibida por nuestros ojos, y por eso, nuestro cerebro tiene que tomar atajos y de elegir la interpretación que le parezca más lógica.