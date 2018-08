Si te has creído que Instagram es una red social para que subas tus fotos y videos de moda, viajes o para promocionar tu marca de manualidades, estás equivocado. Es mucho más que eso, pasando a ser un negocio en sí mismo. Ya hay muchos famosos que utilizan Instagram para aumentar sus ingresos.

Famosos como Gigi Hadid, Cristiano Ronaldo, Selena Gomez o Kim Kardashian con millones de seguidores en sus cuentas, no dudan en ofrecer sus servicios de marketing a empresas de todo tipo. ¿Quién no querría ser nombrado por una de estas celebrities? Si suben una foto de cualquier producto o servicio, automáticamente cientos de personas lo veran. Y por estadística, retorno de la pasta asegurada. Si quieres saber cuáles son los 10 famosos que más dinero ganan por una foto en Instagram, no te pierdas este post.