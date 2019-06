Cristina Pedroche vuelve a meter la pata y en esta ocasión nadie se lo ha perdonado y le han criticado duramente por medio de las redes sociales; la colaboradora de Zapeando aún no se ha pronunciado al respecto y muchos creen que no lo hará debido a la gravedad de su vergonzosa metedura de pata.

Recientemente Cristina Pedroche ha estado siendo muy duramente criticando, desde su polémico comportamiento, sus atrevidas fotos y ahora hasta por su forma tan “hipócrita” de hacer negocios, algo que no le ha hecho gracia a ninguno de sus seguidores, quienes también le han recomendado que cambie su comportamiento ya que la está llevando a arruinar su imagen tanto personal como profesional. ¡Tenemos todos los detalles de su vergonzoso error!

Cristina Pedroche lo lía a lo grande en Instagram

La colaboradora de Zapeando se encuentra en líos nuevamente luego de su amor por el dinero y los negocios la llevara a cometer un gravísimo error que le podría llegar a costar millones de seguidores; y aunque esta no es la primera vez que se mete en problemas por un error similar, ahora una marca muy importante se encuentra involucrada y a la que le ha traído mala fama.

Cristina Pedroche ha logrado conseguir un contrato con la marca Pepsi para promocionar sus bebidas; sin embargo la forma en la que la colaboradora ha intentado dar publicidad a la marca le ha traído millones de comentarios negativos. La Influencer ha intentado de una forma “disimulada” dar publicidad a la marca de Pepsi, una de las marcas de refrescos más famosas del mundo; pero en su intento, la publicidad ha quedado muy mal y muchos le han criticado. En la foto podemos ver a Pedroche haciendo una posa de yoga y a un lado vemos una Pepsi.

La imagen fue acompañada con el poco sutil texto “El año pasado yo ya hice el reto del sabor y elegí #PepsiMax Hay que probar lo que creemos que no nos gusta porque nos puede sorprender. Hace dos años y medio yo decía que el yoga no era para mí; que no era nada flexible… y, ¿ahora qué?” comentaba Cristina Pedroche bajo su curiosa imagen, con la que intentaba animar a sus seguidores a preferir la marca de Pepsi sobre cualquier otra marca, pero sus seguidores lo han visto como un gesto falso e hipócrita.

Cristina Pedroche podría perder millones por su error

“Pero Cristina ¿Cómo puedes promover una vida saludable y Pepsi a la vez?”, “¡Vaya que eres una hipócrita”, “Seguramente ni bebes Pepsi” son algunos de los comentarios hechos por sus seguidores, quienes no entienden la relación entre un refresco y el yoga, el cual es uno de los ejercicios más saludables que existen. El gesto de Cristina Pedroche les ha parecido a muchos muy ilógico de su parte. “¿Eres boba o qué?”, “No puedes ser saludable si consumes bebidas carbonatadas” Le han comentado otros a su imagen. Lo cierto es que Pedroche pudo haber buscado otra descripción para su foto e incluso una foto que no estuviera relacionada con el ejercicio.

Por el momento se desconoce lo que la marca Pepsi opina al respecto, pero es claro que son más los comentarios negativos que los positivos dentro de la foto de la Cristina Pedroche. Muchos están de acuerdo en que es probable que la colaboradora no consuma ninguna bebida con gas, ni Coca Cola ni Pepsi; pero han señalado lo lejos que ha llegado únicamente por ingresarse una buena fortuna con dicha publicidad; y es que no es ningún secreto que por cada publicidad que realiza la Influencer se está ingresando más dinero de lo que gana como colaboradora en el programa de Zapeando.

Sin embargo, el lio en el que se ha metido ahora con todos sus seguidores podría hacerle bajar de seguidores y con un menor número de seguidores en sus redes sociales; el dinero que le pagan por cada publicidad disminuye. Cristina Pedroche depende sus seguidores para continuar ingresándose una buena pasta por sus fotos donde da publicidad a alguna marca; por lo que muchos opinan que debió haberlo pensando mejor antes de hacer una tan mala publicidad con Pepsi.