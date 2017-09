Hombres famosos que crees que son homosexuales y te equivocas

No es difícil encontrarse con actores que tengan ademanes femeninos o que, aunque hayan interpretado magistralmente el papel de hombres mujeriegos, sean homosexuales. Tampoco sería extraño que un actor homosexual interprete el papel de un hombre afeminado, transgénero, homosexual, o incluso uno heterosexual, cis-género. Es por eso, que los hombres famosos que crees que son homosexuales, muchas veces no lo son, ya que simplemente, puede ser una imagen que creó nuestro cerebro, al asociarlo con algún personaje que sí lo es.

Pero aunque sepamos esto, algunos actores tienen rasgos tan afeminados, que nosotros aseguramos que son homosexuales. Después llegan grandes sorpresas, como que los hombres famosos que crees que son homosexuales, se casan con hermosas modelos, actrices o personas del medio del espectáculo. Sabemos que a partir de ese momento, se les abre una esperanza a todas las mujeres, ya que a pesar de ser actores con rasgos muy femeninos y definitivamente inalcanzables; su delicadeza, misterio y simpatía, siguen enamorándolas como adolescentes.

Famosos que crees que son homosexuales trangénero

Muchas personas conocen al increíble actor, nada más por películas como “La teoría del todo” o “The Danish Girl”, sin embargo, ha formado parte de grandes producciones como: My Week With Marilyn, Les Misérables y más recientemente, Fantastic Beast and Where to Find Them. Estamos seguros de que Eddie Redmayne es uno de los famosos que crees que son homosexuales, pero te equivocas. Redmayne incluso está casado, desde diciembre del 2014, con Hannah Bagshawe, una ejecutiva de relaciones públicas, con quien tuvo una hija en junio del 2016.

Pero no te sorprendas, Eddie es uno de los hombres famosos que crees que son homosexuales, y que sabe que tiene comportamientos muy femeninos. En una entrevista que le realizó BuzzFeed admitió que se parece muchísimo a su mamá, otorgándole así rasgos muy característicos de ella. Incluso, te sorprenderá saber que muchas de las actuaciones que realizó Redmayne en su infancia fueron interpretando el papel de una niña.

Andrew Garfield entre los hombres famosos que crees que son homosexuales

Lo viste en la primera y en la segunda entrega de The Amazing Spider-Man, y a pesar de que luego de eso empezara a salir con la famosa actriz Emma Stone, no se nos olvida su beso con Stephen Colbert. Es por eso que aún está en tu lista de los hombres famosos que crees que son homosexuales. El actor que interpreta papeles en Silence o Hacksaw Ridge, nos llena de dudas al momento de definir su orientación sexual. Aunado a esto, no suele dar comentarios sobre su vida personal, pero sí se atreve a dar besos a entrevistadores, así que ¿quién conoce realmente a Andrew Garfield?