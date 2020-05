Te miras al espejo una y otra vez, no te ves nada mal pero te preguntas, ¿por qué no tienes pareja? Pues quizás porque hay algunos rasgos que no salen en el espejo pero sí hacen que las otras personas que te ven no lo hagan con buenos ojos. Por eso, hoy vamos a descubrir cuáles son para que los hombres se queden tranquilos.

Es cierto que no todos tenemos los mismos gustos, pero por norma general, cuando mencionamos todas estas cualidades o detalles que no gustan de los hombres es porque parece que muchas personas van coincidiendo en lo mismo. ¿Quieres saber de qué se trata?