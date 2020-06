1 Ser bajo, es una de las cosas que te limitan

Aunque digan que no tenemos techo en nuestra vida, sí lo tenemos. Y el primero de ellos es la altura. Aunque digan que aunque no tengamos centímetros podemos coger una escalera y llegar a los sitios, en algunas ocasiones no es así. Por ejemplo, si queremos ser policía o guardia civil, nos van a exigir unos centímetros mínimos.

De esta manera, puedes tener la vocación más grande del mundo por ser policía, que como no tengas la altura exigida no vas a conseguir entrar en ese cuerpo. Pasa igual como con las dioptrías de una vista.