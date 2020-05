Crecemos haciendo una serie de rutinas, primero porque así nos las enseñan y después porque realmente nos acostumbramos a seguir el mismo camino. Es por ello que cuando la vida nos muestra algo nuevo, dentro de dicho camino, parece que no queremos aceptarlo. ¡Pues ya es hora!

Porque son muchas las cosas que llevamos haciendo desde que éramos pequeños, pero que no están bien hechas. Sí, llega ese momento de llevarnos las manos a la cabeza y es normal. Hoy te darás cuenta de muchos detalles, que no está de más el aprenderlos. Luego ya el cambiarlos o no, está en tus manos. ¿Qué opinas de todo ello?