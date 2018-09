‘Lemon Party’ y otras cosas que nunca deberías buscar en Google

Nunca busques ‘Lemon Party’ en Google

Una de las primeras palabras o expresiones es ésta. ‘Lemon Party’ puede simbolizar una fiesta de lo más refrescante, porque sus palabras así nos lo indican. Pero no, nada más lejos de la realidad. Lo mejor es quedarnos con la intriga, porque cuando sepas de qué se trata, así lo pensarás. No podemos ponerte las imágenes tan claras como aparecen en el buscador, pero todo es tener un poco de imaginación e irá rodado.

Aunque para estos casos, aunque la imaginación no fuera tan expresiva, aún mucho mejor. Porque estamos ante una fiesta, sí, donde las personas mayores hacen que el sexo no tenga edad. Lo que ocurre que tampoco es algo que se pueda mostrar en un espacio como éste y para la gran mayoría no son imágenes dignas de ver sin tener luego algún tipo de pesadilla.