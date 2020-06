No todo el mundo los recuerda, pero cada noche, los mortales tienen sueños, sin embargo, puede que tú, como otras muchas personas, asegures no tener sueños desde hace años. Pues bien, sí los tienes, aunque no te acuerdes. Dependiendo de la intensidad del sueño, el recuerdo del mismo es mayor o menor. Por otro lado, despertarse con la alarmita del móvil, no ayuda nada. Lo normal es recordar el 5% aproximadamente del sueño. Pero el ring del despertador favorece el olvido. Si te despiertas de golpe, es decir, obligada por algo externo y no de manera natural, cuando te lo pide el cuerpo, es más fácil que te olvides de lo que has soñado. Y es que el cerebro sigue trabajando a pesar de que la conciencia duerma. El resto de los animales, a excepción de los peces y los insectos, también sueñan.

Hay infinidad de cosas de los sueños que seguro que no sabes. Si te interesa el tema, sigue leyendo, porque te vamos a contar cosas muy interesantes.