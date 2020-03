Si es que no podía ser de otra manera, pero parece que es en China donde nos encontraremos con las cosas más raras. Seguro que aquí ni se nos hubiera pasado por la cabeza, pero parece que al otro lado del mundo, ya nos llevan una ventaja considerable. Tanto es así que hoy veremos todo eso que puedes comprar y que te hará llevarte las manos a la cabeza.

Porque en ocasiones ya no hablamos de souvenirs, sino de otros detalles en forma de regalos, con los que vas a sorprender a todos los que quieras. De ahí que hayamos hecho una buena selección de todas esas cosas más raras con las que nos hemos topado. ¿Quieres saber cuáles son?

Aire puro en lata

Sí, aunque no te lo creas, es uno de los productos que se pueden comprar en China. Lo cierto es que se trata de una lata con aire dentro. Sí, un producto meramente comercial pero que cuenta con un mensaje directo en su interior. Es concienciar a la gente de la contaminación que existe en ciertas partes y que cada vez se hace más insostenible.

Tienes tres opciones de aire comprimido, para que puedas elegir en función de lo que más te guste. Por un lado, el aire puro del Tíbet, otra opción es Post-industrial Taiwan y Revolutionary Yahan. Por cada una de estas latas, tendrás que pagar unos cinco yuanes. Claro que para poder respirar con normalidad, tendrías que hacerte con unas cuantas latas.

Máquina expendedora de cangrejos

La primera de las máquinas se dejó ver en Nanjing, justamente en la zona del metro. Si bien es cierto que en este tipo de máquinas expendedoras hemos visto, tanto comida como bebida, nunca unos cangrejos. Pues sí, parece que fue otra de las ideas que salieron a la luz en China y con un precio de 7 dólares cada una de las unidades.

Quisieron fomentar las ventas, sin que el comprador tuviera que ir a la tienda, siempre que se le apeteciera un cangrejo y así lo han desarrollado. Se supone que son cangrejos vivos que están a una baja temperatura. Claro que para darle más ‘inri’, también venden el vinagre de jengibre con el que se aliñan. ¿Te comprarías uno de estos?

El té de oso panda

No, no tenemos que pensar en lo peor, porque después de lo que hemos visto de los cangrejos, cualquiera lo diría. Pero resulta que proviene de los excrementos de los osos panda. Claro que quizás así tampoco es que nos quedemos demasiado tranquilos. El caso es que se dice que el oso elimina gran parte del bambú que come.

Esto hace que dicho bambú contenga antioxidantes y numerosos nutrientes, que tienen que ser aprovechados. Es más, se dice que el té resultante puede prevenir el cáncer. Por lo que estamos ante na de las bebidas más caras, ya que un kilo rondará los 80 mil dólares. La fabricación de este té se realiza en Sichuan y parece que está teniendo un gran éxito, a pesar de su precio.

Un robot cocinero

No es de extrañar, que entre las cosas más raras que podemos comprar en China esté el tema de los robots. Porque ya sabemos que vienen siempre pisando los talones a los humanos. Es por ello que en ocasiones nos los podemos ver sirviendo en algunos restaurantes como el mejor camarero y esto quizás a la larga traerá consecuencias.

Pero hoy nos quedamos con un robot cocinero que sabe preparar como nadie los mejores fideos. Aunque es cierto que las tiras de masa hay que cortarlas de manera manual y luego, añadir sobre agua hirviendo. Lo bueno, es que estos robots hacen cantidades enormes de comida en poco tiempo. Cuestan unos 2000 dólares, ¿te animas?

Pagar para que te saquen de un atasco

Lo cierto es que bien pensado, tampoco es una idea demasiado descabellada. Porque sabemos bien que los atascos, están a la orden del día. Más, si hablamos de un lugar como China. Lo que puede llevar a pasarnos horas y horas metidos en el coche. Pero claro, si tienes que acudir a tu trabajo, hay que buscar solución.

Cuando estés en el atasco, llamarás por teléfono a una empresa y será esta quien te ofrece un servicio de mandarte a alguien en tu ayuda. Será un servicio de moto, donde una persona se quedará en tu coche y otra, te llevará a tu trabajo, para que no llegues tarde. Es en Wuhan donde se suele ofrecer dicho servicio.

Contratar a una persona para que llore en una tumba

Lo cierto es que de las cosas más raras que hemos visto, esta se lleva el gran premio. Parece que la imaginación no tiene límites y así se nos demuestran. Porque el ritmo de vida es bastante estresante cuando hablamos de las grandes ciudades y más, de China. Pero llegar a estos extremos, quizás solo pase aquí. Se trata de contratar a una persona que vaya al cementerio.

Es decir, que ponga flores nuevas o que riegue las que están ya colocadas. Pero además, también se incluye el servicio de llorar sobre la tumba. Puede estar el tiempo que tú requieras, ya que serás quien pague por dicho servicio. Sí, nosotros también nos hemos quedado un tanto de piedra, pero teníamos que mencionarlo.

Ropa interior usada

Desde luego, los gustos de cada uno, de uno son. El fetichismo asoma en todo el mundo y por eso, en China ya tienen otra de las ideas que ha asombrado a medio mundo. Entre las cosas más raras que puedes comprar, están las máquinas expendedoras de ropa interior usada, sí tal y como lees.

Cuando creías que ya nada te podía sorprender, pues sí lo hace sí. Unas máquinas como las de comida o bebida, pero con ropa usada. Es ropa que se compra a mujeres de todo el país y que se tiene que envasar al vacío, para que de este modo no pierda el olor que les gusta a los compradores de este detallito.

Obama, el rey del pollo frito en China

Parece que el rey del pollo frito ya tiene sustituto en China. Parece que Obama y su imagen han sustituido a la que todos conocíamos del KFC. Por lo que ahora podemos comprar unas tiras de pollo que vienen de la mano del ex-presidente de Estados Unidos. Sin duda, una de las originalidades que teníamos que mencionar.

Fue ya en el año 2011 cuando se abrió el primer Obama Fried Chiken, en Beijin. Aunque cambia la imagen, tal y como podemos ver, es cierto que la venta del pollo y de la comida que el restaurante ofrece es igual a la que conocemos. ¡ver para creer!