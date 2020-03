1 ¿Por qué el patito de goma es amarillo?

Si no es una pregunta que te hayas hecho, pues lo hacemos por ti. Sin duda, es una de esas cosas ilógicas que todavía no se han pronunciado demasiado. Porque como sabemos, los patitos de goma suelen tener un color amarillo bastante vistoso, pero en realidad los patos no llevan dicha tonalidad.

Es cierto que cuando son muy pequeños, sí que se asemejan algo más. Pero la razón principal es por seguridad. Ya que al tratarse de un juguete, así lo tenían más controlado de cara a estar con los más pequeños. Claro que siempre hay opiniones para todos los gustos.