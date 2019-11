La nostalgia por la década de 1980 es tan desenfrenada que incluso a las personas que no estuvieron vivas durante la gloriosa década les gusta celebrarlo como si lo estuvieran. Los adolescentes de hoy incluso se pondrán trajes de la época y sombreros extravagantes. Haber vivido en los 80 es algo que ha marcado a muchos.

Sin embargo, aquellos que presenciaron de primera mano esos años y que han vivido en los 80 no solo son sentimentales en cuanto a esa época pasada. ¿Todos esos clichés culturales que la gente trata de emular? Sí, está en su ADN. Son de los 80 y los 80 son ellos. Sigue leyendo para descubrir esas cosas que cualquier verdadero niño que ha vivido en los 80 recordará.

Mantener tus objetos de valor en una riñonera

Cuando se trataba de seguridad financiera y moda en los 80, el canguro era el modelo a seguir de todos. Sí, las riñoneras son completamente ridículas. Y, sin embargo, es difícil no amar un accesorio que hace las cosas más accesibles y las mantiene a salvo. Este es uno de los accesorios que al parecer ha regresado para quedarse.

Desde Las Kardashian hasta Dulceida, todas las personas parecen estar amando este accesorio que tuvo sus inicios hace muchos años. Los millennials pensarán que es de su época pero eso no es así.

Esperando toda la tarde para tu vídeo favorito en MTV

El logotipo radical de MTV fue diseñado por la pequeña firma de diseño de Nueva York Manhattan Design (Pat Gorman, Frank Olinsky y Patty Rogoff). Todos recordarán lo que era antes este canal de pago que no luce ni remotamente igual en estas épocas doradas. Todo va cambiando incluso lo que vemos en la televisión.

Cuando MTV se estrenó en los 80, ofrecía 24 horas de vídeos sin parar. ¿La única advertencia? En este mundo antes de YouTube, estabas indefenso ante la alineación de MTV y a menudo terminabas esperando horas solo por tu vídeo favorito de tres minutos de Hombres sin sombrero.

Anticipando constantemente la guerra nuclear en los 80

En los 80, todos tenían una ansiedad persistente por la inminente guerra nuclear. Y eso no ayudó en la televisión. Películas como The Day After de 1983 mostraban escenas desgarradoras del mundo después de un ataque nuclear.

Incluso Swing expresó el sentimiento que todos teníamos con su éxito de 1985 “Rusos”: “Espero que los rusos también amen a sus hijos”. Todos hablaban de esto. Era lo único que se escuchaba. Claro, esto no es algo que preocupe a muchos en la actualidad.

Mirar la serie final de MASH en los 80

Nunca antes en los 80 habían visto un evento televisivo como el final de M * A * S * H. Cuando el episodio de dos horas y media “Goodbye, Farewell and Amen” se emitió el 28 de febrero de 1983, más de 100 millones de televidentes sintonizaron, lo que lo convirtió en el programa más visto en la historia de la televisión en ese momento. (Fue superado en 2010 por la Super Bowl).

Ya sea que hayas visto religiosamente las 11 temporadas de M * A * S * H ​​o no pudieras elegir a “Hawkeye” Pierce de una alineación, este final de serie fue uno de esos que compartió experiencias que unieron a las personas durante los años 80.

Solo se usaba moda de neón

Desde calentadores hasta tops de gran tamaño y chaquetas de “miembros”, todo lo que usabas en los 80 tenía que ser tan brillante y vibrante que tu atuendo se convirtiera en su propia fuente de luz.

Si mirar directamente a su conjunto podría provocar daños irreversibles en la córnea, entonces sabías que estabas haciendo algo bien. Esto es otra de las modas que al parecer quiere regresar a la época actual.

El debut del comercial de Macintosh Super Bowl

Se le ha llamado el mejor comercial en la historia de la Super Bowl, pero en los 80, cuando se emitió por primera vez, la mayoría de la gente no tenía idea de lo que estaba tratando de vender.

En 60 segundos fascinantes, Macintosh trató a los espectadores de una pesadilla distópica en la que una conferencia de Gran Hermano fue interrumpida por una mujer en pantalones cortos rojos brillantes que arrojó un mazo hacia la pantalla y causó una explosión.

El extraño anuncio terminó con una voz ominosa que anunciaba la nueva computadora personal Apple Macintosh, y de repente, todos querían una. Ha habido intentos de duplicar la cautivadora rareza de este comercial original de Apple, pero como observó una vez el LA Times, “solo puede haber uno … Así como solo puede haber una Presa Hoover o una Torre Eiffel”.

Lady Diana se convierte en princesa Diana

La boda entre el Príncipe Carlos y Lady Diana en el verano en los 80 fue más que solo el espectáculo de los ricos monarcas enganchados. En ese momento, unos 750 millones de personas en todo el mundo vieron lo que se describió ampliamente como una boda de cuento de hadas, una que influyó en las nupcias en los años venideros.

Incluso los cínicos más grandes no pudieron evitar tener mariposas en el estómago después de ver a esos tortolitos reales finalmente decir “Sí, quiero”.

Coca- Cola reinventando su receta

Todavía es un misterio por qué la Compañía Coca-Cola pensó que era una buena idea deshacerse de su receta probada y verdadera en favor de lo que era esencialmente una Pepsi diluida. Naturalmente, cuando lanzaron “New Coke” en los 80, la respuesta fue abrumadoramente negativa.

Según Time, se entregaron más de 40,000 cartas a la compañía, exigiendo que volvieran a la receta original. Coca-Cola finalmente lo hizo tres meses después del lanzamiento, y fue una noticia tan grande que Peter Jennings incluso interrumpió un episodio para hacer el anuncio.

Vistiendo Wayfarers Ray-Ban

“Tienes ese cabello peinado hacia atrás y esos Wayfarers, bebé”. Cuando Don Henley cantó esas líneas inmortales en su éxito de 1984 “The Boys Of Summer”, no estaba haciendo una elección aleatoria de vestuario.

En los años 80, los Ray-Ban Wayfarers eran las únicas gafas de sol que cualquier persona moderna o relevante consideraría ponerse.

Desde The Blues Brothers hasta Tom Cruise y Madonna hasta Jack Nicholson, todos codiciaron Ray-Bans. El cantante Corey Hart incluso se puso las suyas por la noche, aunque nadie podría entender por qué.

Llamar a alguien para invitarlos a salir

Durante los 80, no podías invitar a alguien simplemente deslizando hacia la izquierda o la derecha en una aplicación de teléfono.

Tenías que levantar el teléfono, marcar un número y luego tener una conversación incómoda mientras reunías el coraje para invitar a tu enamorado a una cita.

No siempre fue de acuerdo al plan, pero esa fue la emoción de salir.