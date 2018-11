10 cosas que fueron hechas para encajar a la perfección

Unas flores perfectas

La gran mayoría de las flores son más que perfectas. Porque nos dejan con esos colores y aromas que nos encantan. Se hacen imprescindibles para ver en su hábitat y en ocasiones, para tener en casa. Pero sin duda, la perfección parece que también existe en ellas con imágenes como ésta.

Una imagen donde vemos cómo este tipo de flor, cuenta con unas hojas totalmente alineadas. Algo que no siempre puede suceder, ya que hay hojas que llegan a caerse antes o a deteriorarse. Pero no, en este caso, partimos como de una idea lineal y más que simétrica de la que no podemos despegar la mirada.