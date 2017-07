Cosas curiosas que no conocías y te harán reflexionar

¿Tienes una mente inquieta con ganas de saber más? Si te gusta descubrir partes de la historia, cosas curiosas que no son muy conocidas y te aseguramos que te sorprenderán, si quieres conocer detalles de la psique humana con datos de lo más alucinantes, o saber de carreras universitarias que ni imaginabas que podían existir o incluso manías de presidentes del gobierno que han hecho historia, entonces no te muevas de aquí porque desde ocio.net hoy te contamos 8 datos curiosos que no conocías y te van a sorprender y te harán reflexionar.

Anterior

Siguiente La tristeza, el sentimiento más longevo Los seres humanos, a lo largo de nuestra vida vamos experimentando de manera aleatoria diferentes sentimientos y esos sentimientos hacen más o menos mella en nosotros. Felicidad, excitación, vergüenza o pena, entre varias emociones que podemos experimentar. Un estudio de la Universidad belga de Leuven realizó un estudio para encontrar cuál de estas emociones permanecía más tiempo en las personas, desde el momento en que una circunstancia la provocaba: Los investigadores científicos Philippe Verduyn y Saskia Lavrijsen monitorizaron las diferentes emociones de 233 alumnos de selectividad y les pidieron responder una encuesta sobre las diferentes estrategias usadas para gestionar dichos sentimientos. El sorprendente resultado de este estudio es que la tristeza es el sentimiento más longevo, pudiendo durar hasta 240 veces más que otras emociones, como por ejemplo el aburrimiento o la vergüenza, esto es debido a que es un sentimiento provocado por circunstancias impactantes, como puede ser una muerte. Cosas curiosas como esta hay un montón. Anterior

Siguiente