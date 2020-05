1 ¡Lo hizo Batman!

Uno de los vídeos que ha revolucionado Internet fue este. Una madre descubre que el espejo de su armario está pintado con labial rojo. Claro que ve cómo su hijo ronda por la habitación, así que, hay que preguntarle qué es lo que ha ocurrido y quién hizo dicha travesura. El pequeño mira para el espejo pero no sabe bien dónde meterse.

Luego que su madre le pregunta que quién ha hecho eso, él dice que fue Batman. Una respuesta de lo más original que arrancó la sonrisa a muchos espectadores y como no, a su propia madre que tras ello, ya no sabía si reír o si echarle una bronca. Parece que, por lo menos, el labial se puede retirar bien de un espejo y no hubo daños mayores.