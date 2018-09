10 cosas que nunca debes poner en tu perfil de la red para profesionales

La primera de las cosas a evitar en perfil profesional es no inflar el currículum

Mucha gente comete el error de inventarse el currículum, es decir, de inflarlo. Ponen que han estado en una empresa que no existe, esos 6 meses de experiencia se convierten en 2 años, se inventan que han sido autónomos y muchos más casos que he visto. Aunque la tentación de inventarse una vida laboral mejor es grande, no debes hacerlo, pues como dice el dicho, se pilla antes al mentiroso que al cojo.

En primer lugar, ahora es muy fácil contactar con las empresas para pedir referencias, y ya simplemente con hacer eso, pueden descubrir si realmente has estado allí. Y bueno, aunque consigas engañar a los de recursos humanos, si no estás capacitado realmente para el trabajo, tarde o temprano se van a dar cuenta de ello y te echarán, creando mala reputación para ti.