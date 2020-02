1 No debes llorar en Corea del Norte

Si es que los sentimientos salen a flor de piel y cuando menos lo pensamos. Es algo que no podemos controlar y que todo el mundo nos habla sobre ello. Claro que si vives o si viajas a Corea del norte, entonces sí que tendrás que frenarlos y bastante. Porque allí no puedes llorar, o por lo menos, siempre es mejor que no te vean.

Las lágrimas quedan relegadas a ciertos actos públicos, que sean bastante importantes. Es ahí donde puedes desahogarte a gusto. Del resto, evítalas, porque pueden caerte grandes sanciones si te ven. Pero hasta el privado, si eres descubierto llorando, estás en un grave problema. Algo que realmente puede suponer un disgusto, aunque también evitarás las lágrimas ante él.