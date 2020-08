1 Mantén la clama

La vejiga no perdona y más de uno nos ha hecho sufrir, sobre todo cuando estamos en la calle so en un sitio en donde sabemos que no tenemos un baño cerca para hacer nuestra necesidad básica. Pues bien, la primera recomendación que te vamos a traer el día de hoy, se trata de mantener la calma, sabemos que la estás pasando mal, pero si te preocupas por la situación lejos de salir airoso de ese cuadro que no se lo recomendamos a nadie, te vas a ver peor.

En este sentido, tienes que empezar asentarte y relajarte para estar un poco más calmada, ya entenderás que de la desesperación nos queda el cansancio. Cuando te decimos que te sientes en una silla, es porque esto te a ayudar de una manera increíble a contraer los músculos que están cercanos a la vejiga. No te encorves, es un error gravísimo hacerlo. En el mejor de los caso, siéntate con la espalda recta para que alivies un poco la tensión y esto sin duda alguna va a minimizar esa urgencia que tienes de ir al baño.