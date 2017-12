El consumo de chocolate en niños

Las reformas sociales y económicas que hemos sufrido a lo largo de los últimos años han provocado un gran cambio en la forma en la que nos alimentamos y nos relacionamos. Hace algunas décadas el consumo de verduras era mucho más elevado que el de hoy en día ya que la dieta mediterránea (muchas verduras, legumbres y cereales) era lo que la población se podía permitir. En la actualidad hemos sucumbido, de forma general, a la comida rápida, a los azúcares añadidos y a las grasas saturadas, especialmente en el caso de los niños.

El grupo que está formado por niños es, quizá, el más indefenso si hablamos de alimentación. Se encuentran en una etapa en la que no saben cuáles son los mejores alimentos para ellos y solo desean consumir aquello que les encanta, que suele ser, en gran medida, chocolates y bollería. Pero no es lo más adecuado y los adultos debemos controlar esa ingesta de alimentos no saludables. Una mala dieta podrá perjudicar al desarrollo tanto físico como mental del niño.

La obesidad y el sobrepeso son las enfermedades más habituales en la sociedad actual y afectan a más del 30% de los niños y adolescentes en España, una cifra muy alta. Es por eso por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en la importancia de enseñarles a los niños qué es lo que están comiendo y qué es lo más beneficioso para ellos.

La Fundación Española de Nutrición (FEN) ha participado y coordinado en el estudio científico ANIBES para demostrar cuál es el perfil alimentario de la población española. El resultado no ha sido nada positivo ya que tenemos un perfil de ingesta de energía muy desequilibrado, y los niños de entre 9-12 años están a la cabeza de este estudio.

El chocolate, el gran enemigo de los niños

En este estudio realizado se demostró que el subgrupo integrado por el chocolate fue la fuente alimentaria que más azúcares añadidos aportó al grupo de los niños entre 9-12 años con una cantidad de 11,46 g/día. Estos datos no son nada favorables si tenemos en cuenta que el chocolate se encuentra en la cola de alimentos recomendados para consumo diario.

Con estos datos se ha podido afirmar que el chocolate puede ser uno de los grandes causantes de la obesidad infantil en España, aunque no hay que olvidar que el sedentarismo y el consumo de otros tipos de azúcares, como el de los refrescos, ayudan a que el sobrepeso entre los niños sea cada vez más común.

¿Es el chocolate realmente tan perjudicial para los niños?

Tanto tú como yo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida que el chocolate no es un alimento insano, sino todo lo contrario. Consumir una onza de chocolate al día no tiene que afectar al peso. Entonces, si esto se ha escuchado durante toda la vida, ¿Hemos estado siempre equivocados?

Esta es una pregunta trampa ya que el chocolate, en las dosis adecuadas, es un alimento bastante saludable ya que es capaz de aportar hasta el 2,17% de proteínas en el caso de los niños. La raíz del problema está en que se abusa de él y que una sola onza de chocolate de repente se convierten en tres. Además, hay que añadir que el chocolate con leche no es el que está catalogado como saludable, no, sino el chocolate negro.

El chocolate con leche tiene una gran cantidad de azúcares añadidos, que son los que dañan la alimentación del niño, mientras que el chocolate negro, a partir del 70% de cacao, solo posee los azúcares naturales del producto, que son los más saludables. Aún así, ni el chocolate con leche ni el chocolate negro son buenos en exceso.

A todo esto hay que añadirle el chocolate de la bollería industrial que tanto les encanta a los niños. Es mucho más recomendable que preparéis los dulces en casa, y solo de vez en cuando, para evitar el azúcar innecesaria en el organismo. La OMS recomienda reducir al 10% la ingesta total de energía. Los niños superan este porcentaje con creces.

El azúcar y los dientes

El chocolate y los azúcares añadidos no solo provocan obesidad, sino también son los principales causantes de las caries en los niños pequeños. Hace unos años era muy raro ver a un niño menor de 12 años acudir al dentista porque le había salido una caries, hoy en día es muy habitual. ¿El motivo? El excesivo consumo de chocolate, bollería y golosinas.

Así que si quieres evitar la obesidad infantil y los problemas dentales, entre otros, ayuda a concienciar a todos los que estén a tu alrededor de la importancia de llevar una dieta saludable y reducir el consumo de chocolate y azúcares tanto en niños como en mayores.