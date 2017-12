Siempre se ha dicho que el desayuno en la comida más importante del día. En ella, tendríamos que llenarnos de platos saludables que nos aporten la energía necesaria para poder comenzar el día de la mejor manera posible. Pero si no lo hacemos así hay consecuencias de saltarse el desayuno y con más de las que pensabas.

No lo decimos nosotros, sino que son varios los estudios quienes también comenta todas las complicaciones que puede tener el cuerpo debido a ciertas irregularidades de nuestra dieta. Así que, no pierdas detalle de todo lo que sigue porque sin duda, te va a interesar mucho. Tanto a ti como a tu organismo.

Consecuencias de saltarse el desayuno

Subirás de peso

Una de las grandes consecuencias de saltarnos el desayuno es el picoteo. Si no tomamos las vitaminas, minerales o diversos nutrientes a primera hora del día, hará que sintamos más hambre. Por este motivo, no se nos calmará de una manera muy sencilla. Tendremos más ganas de picar entre horas. Aunque a priori pueda que no es nada dañino, sí que nos llevará a aumentar de peso.

Pero no solo eso, sino que además del aumento del peso, nuestra dieta no estará equilibrada. Al no comer las cantidades indicadas de lo que realmente necesitamos, nuestras manos y nuestra mente se dejarán llevar por todas esas tentaciones a modo de caprichos. Lo que ya suena a azúcares o grasas. Por lo que estamos ante ideas poco o nada saludables.

Más cansancio

No solo se puede llegar a sentir un cansancio físico, sino también mental. Te costará más el estar concentrado y el rendir en tus tareas diarias. Si quieres y necesitas tener un equilibrio entre cuerpo y mente, entonces no te puedes saltar esta comida tan importante.

Enfermedades cardiovasculares

No estamos tratando bien el organismo y éste nos los traduce en un mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades cardiovasculares. Además se dice que entre las consecuencias de saltarse el desayuno también están el poder padecer de colesterol o presión arterial alta, entre otras muchas. Por lo que no queremos llegar a esto.

Lentitud metabólica

Si no desayunas de manera correcta, tu cuerpo gastará menos energía y por lo tanto, también menos calorías. Digamos que entrarás en una fase un tanto más lenta que de costumbre. Esto es porque no tiene los alimentos necesarios para poder hacer el trabajo de cada día. Así que como vemos, tampoco esto es una gran virtud. Lo mejor es hacer un desayuno equilibrado donde haya una parte de proteínas, otra de carbohidratos y vitaminas. Siempre saludable, con té y zumos naturales, huevos o pan integral y pollo así como carne de pavo. ¡Verás cómo te sientes mejor!.