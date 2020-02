¡Estamos de aniversario! 15 años nada menos. Y seguimos aquí después de tanto tiempo gracias al apoyo de todos vosotros, pequeños empresarios/as que habéis confiado en nosotros, y, sobre todo, que nos habéis hecho sentir parte de vuestro proyecto de empresa.

GRACIAS Y MIL VECES GRACIAS. Nos encanta seguir aquí y queremos seguir estando 15 años más (mínimo). Así que vamos a celebrarlo con un concurso por todo lo alto. Ahí va la propuesta:

¿Cuál es el premio?

1 AÑO DE PUESTO DE TRABAJO A JORNADA COMPLETA en CN LAGASCA (Madrid) con todos los gastos pagados. Valorado en 3194.00 €. En pleno barrio de Salamanca de Madrid y con todos los servicios y gastos incluidos, gastos de oficina, limpieza, fibra óptica, consumo de teléfono, seguro, prevención de riesgos, soporte informático, servicio de atención telefónica personalizada, apoyo administrativo y 2 horas de sala al mes… Todo.

1 BONO DE 50 HORAS DE USO DE DESPACHO INDIVIDUAL Para que atiendas a tus clientes, pases consulta, te reúnas con tu equipo, entrevistes candidatos, hagas sesiones de coaching, lo que quieras… Valorado en 605.00 €

Y a gastar en un año en cualquiera de nuestros centros, en horario de 8.00 a 20.00 horas de lunes a viernes.

3 OFICINAS VIRTUALES MINI durante un AÑO (valorada cada una en 856 €). Para que uses nuestra dirección como dirección comercial, social o fiscal, atendamos tus visitas, gestionemos tu correspondencia y uses nuestro servicio de Atención Telefónica Personalizada para tu empresa (Hasta 50 llamadas /mes *).

3 SERVICIOS DE ATENCION TELEFÓNICA PERSONALIZADA durante un AÑO (valorado en 580.80 € cada una). De 8 a 20 de lunes a viernes, con contestación personalizada y atendiendo tus instrucciones. (Hasta 50 llamadas atendida/mes*).

Para todos los participantes y SOLO por participar un bono de 2 horas de sala de reuniones hasta 6 personas (válido para reservas de lunes a viernes de 8.00 a 20 horas hasta el 30 de junio) que te enviaremos por email.

¿Cómo y cuándo participo?

Puedes participar hasta el próximo 27 de marzo de 2020. Solo necesitamos que rellenes el siguiente link: https://www.cncentrosdenegocios.com/concurso-aniversario/ Los empleados del CN elegiremos a los ganadores por rigurosa votación.

¿Quién puede participar?

Puedes participar si eres cliente, si no eres cliente, o si has sido cliente y ahora no. Solo necesitamos que tengas entre 18‐99 años, seas residente en la UE, y seas autónom@, tengas una empresa, o un proyecto empresarial en mente que quieras poner en marcha. Los ganadores los comunicaremos por redes sociales y directamente al mail de todos los participantes el 31 de marzo.