Nunca compres estos 10 productos en Mercadona

Zumo recién exprimido de Mercadona

Seguro que la gran mayoría de vosotros tomáis un desayuno formado por un café o un zumo de naranja. Siempre es mejor exprimir el zumo de esas naranjas que tenemos en la cocina que no comprarlo ya envasado. En este caso no hablamos de este último sino de la opción que de brinda el supermercado de optar por zumo recién exprimido.

En este caso no dudamos de la calidad de las naranjas y como no, también la frescura del zumo, pero no compensa. Aunque cuente con todas las vitaminas posibles, es muy caro. Una de las botellas pequeñas pasa de dos euros. Así que, por comodidad y ahorro siempre es mejor comprar las naranjas y hacer nuestro zumo en casa. ¿No crees?.