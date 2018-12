10 increíbles comparaciones de famosas que nacieron el mismo año

Sí es cierto que siempre se nos ha dicho que las comparaciones son odiosas. Pero en este caso, vamos a intentar suavizar las comparaciones de famosas que te parecerán de lo más increíbles. Porque han nacido en el mismo año, pero una de ellas parece un poco más mayor que otra.

Ya no solo se trata de verse o no mayor, sino de que el estilo o la manera de cuidarse también va en el mismo proceso. Es cierto que en ocasiones lo genes también son los que tienen la última palabra y si todavía no te lo crees, entonces solo tienes que descubrir las siguientes imágenes. ¡Increíbles, pero ciertas!.