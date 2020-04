1 ¿Se pueden lavar las mascarillas desechables?

Lo cierto es que su nombre ya nos indica que son de un solo uso y desechables. Es decir, que tras haberlas usado, conviene tirarlas. Pero como estamos ante una gran falta de mascarillas debido al coronavirus, los expertos aseguran que se les puede dar una segunda vida. Eso sí, no es lo más recomendable en la gran mayoría de los casos, pero sí puede usarse como excepción.

Porque las desechables, cuando se humedecen ya pierden todas sus buenas propiedades. De ahí que la protección ya no sea la misma. Si la volvemos a usar en las mismas condiciones, no estaríamos totalmente protegidos del paso de los virus. Pero en este caso, las llevaríamos de nuevo, pero no lavadas sino, habiendo matado a todos los virus de la siguiente manera.