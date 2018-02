Cómo evito que Google sepa mi ubicación. No es tan fácil como creemos. Siempre que aceptamos las condiciones, únicamente configurando el teléfono por primera vez, ya estamos dando accesos que, si supiéramos, nos lo pensaríamos dos veces. También es necesario desactivar la opción en el terminal, pero sigue habiendo un registro de nuestros movimientos. Pensad que sólo para algo tan simple como ver el tiempo, ya necesitan saber tu ubicación.

Google es un buscador y una marca líder mundial. Hoy en día ya no es sólo un buscador, sino que también tiene teléfonos móviles propios, correo electrónico (Gmail), nube de almacenamiento o mapa GPS (Maps). Para utilizar el Google Maps, que hacemos casi todo el mundo, automáticamente ya estamos dejando que Google sepa exactamente donde estamos, cuándo y cómo.

¿No os pasado alguna vez que, de repente, tu móvil te hace un álbum de tu viaje a ‘X’ y sabe qué fotos, dónde y cuándo las has hecho? Pues esto es un gran ejemplo del control que tienen sobre nosotros y nuestra ubicación.

Para evitar que sepa nuestra ubicación, no basta sólo con desactivar la ubicación en el teléfono, porque lo que no sabemos, es que no es el único sitio donde hemos aceptado que sepa dónde estamos en cada momento. En la propia aplicación de Google, debemos entrar en nuestra cuenta, y dentro de ésta, desactivar dentro de ‘Personal Info & privacy’, la ‘función de Places to go’.

Para los dispositivos Android, en cambio, lo que tenemos que hacer es ir a Ajustes > General y entra en Mis cuentas. A continuación, dale a Ubicación dentro de Privacidad y luego toca Historial de ubicación de Google dentro de Servicios de ubicación. Por último, toca la cajita para desactivar el historial de ubicación.

Otra forma que tiene Google de saber nuestra ubicación, es el llamado Historial de localización. Para poder controlarlo y/o desactivarlo, tenemos que ir a la versión web de nuestra cuenta de Google. Una vez estés dentro, entra en ‘Información personal y privacidad’. Aquí encontraremos varias opciones, pero la que nos interesa está abajo del todo y se llama ‘Lugares a los que vas’. Ésto lo que hace es crear un historial de nuestras ubicaciones trazando un mapa privado de los lugares en los que estamos para luego darnos búsquedas mejoradas cuando utilicemos Google Maps. Si desactivas este botón, Google Maps te funcionará, pero no registrará más tus movimientos ni guardará los lugares donde hemos estado. También, aprovechando que estás ahí, puedes borrar todo el historial que ya tenía guardado.

Cuando entras en tu red social a diario y ves un anuncio de ‘¡Oferta! Viaja a ‘X’ por sólo X€!’. No es casualidad. Ese anuncio está basado y orientado exclusivamente a tí, con los datos que tienen y que han recogido de tus búsquedas y ubicaciones. Ten cuidado con lo que aceptas en tu ordenador, tablet o móvil. De todas formas, tampoco os obsesionéis. Simplemente hay que controlar nuestros datos personales como la ubicación un poco más.