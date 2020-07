1 No aceptas los errores

Un perfeccionista no sabe aceptar sus errores. Y es algo muy contradictorio en estos tiempos, porque sabemos que los errores están a la orden del día. Definitivamente nadie en esta vida es perfecto como para no cometer fallas.

Si bien cierto que nuestro transitar por el mundo lo podemos hacer de la forma más feliz posible, sin hacerle daño a los demás, un perfeccionista no entiende que los errores son normales, no hay que sentirse mal, ni castigarnos cuando las cosas que tenemos en la mente no salen como nosotros hemos planeado.

Claro, a menudo ponemos todo el empeño para terminar con éxito ese objetivo que nos hemos trazado, pero no está mal caernos, forma parte del crecimiento. Además, siempre se nos da la oportunidad de corregir y continuar el recorrido, ahí está la clave.

El problema de no aceptar los errores en la vida, es que posiblemente puedes hacerle daño a las personas que tienes a tu lado, y eso es lo que quizás no comprendes. Al mismo tiempo, los que están contigo pueden molestarse por esas reacciones negativas que tienes al respecto, y una de las cosas que debes evitar es que se alejen. Así que asume tus errores y avanza.