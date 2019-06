1 Esto dicen los psicólogos sobre el peso y el humor

¿Alguna vez te has sentido devastado y con el corazón roto y has pensado en comida poco saludable? O ¿alguna vez has estado organizando tu trabajo y piensas en comer una pizza? ¿Eres el dueño de tu propio negocio y has notado cambios en tu peso?

Bueno, según los psicólogos, los sentimientos de tristeza, preocupación y estrés pueden llevar a las personas a ganar peso rápidamente.

El mal humor como el estrés puede permanecer en la mente y en el cuerpo por largo tiempo, por lo que puede llevarte a sentir mayor apetito.

Pero lo peor de todo es que el estrés por lo general hace que las personas sientan deseos por consumir alimentos con altos niveles de grasa, e incluso interfiere con tu fuerza de voluntad para llevar una vida saludable.