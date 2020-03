1 Color de pelo Bronde

Es uno de los colores que más están triunfando y es que se trata de una combinación perfecta para no llamar demasiado la atención, y no se considera un cambio demasiado radical. Podíamos definir esta tonalidad como un color castaño pero a mayores, aporta ciertos reflejos más claros. Pero siempre dentro de una combinación de tonalidades no demasiado vibrantes.

Por lo que se aprecia en muchas famosas que tienen una base castaña y añaden esas pinceladas de luz, dejando siempre un acabado natural. Favorece a todos los tipos de piel, ya que incluso las más claras, terminarán con un estupendo toque iluminador. Por lo que se trata de otra de las tendencias que han llegado para quedarse.