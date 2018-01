Las mejores claves para salir de tu zona confort en este 2018

La zona de confort es un área del cerebro que te permite vivir tu vida de forma predecible y cómoda, es decir,que si decides vivir en esa zona de confort no tendrás que enfrentarte a ningún tipo de problema en tu vida diaria, lo cual es muy cómodo, pero no es lo más recomendable ya que este estado de comodidad no te permitirá avanzar en tu carrera profesional. No serás capaz de proponer nuevos proyectos, te conformarás con los que ya tienes entre manos, y eso nunca es bueno.

Por este motivo, a continuación conocemos las mejores claves para salir de tu zona de confort en este 2018. Vamos a procurar que las acciones que antes te incomodaban, ahora te resulten cómodas. Ten en cuenta que salir de esta zona no significa estar siempre en tensión o en una situación de presión, sino aumentar en tu mente la zona de confort para adquirir nuevos hábitos que te permitan progresar. Salir de la zona de confort es, simplemente, ampliarla de forma continuada.