Seamos serios, de verdad, ¿a quién no le gusta ver el cine en casa? Y es que a día de hoy, gracias a las nuevas tecnologías, te lo puedes montar muy bien en tu propia casa sin necesidad de gastar cantidades absurdas de dinero por ver una peli en una pantalla grande. El cine ya no es lo que era, porque además de caro, es incómodo.

Antes molaba, porque la calidad de las pelis comparadas con la de la tele de tu casa era innegable. Pero a día de hoy, casi todo el mundo tiene una tele último modelo y un montón de tecnología. Netflix, HBO, Amazon Prime. La tele se ha quedado obsoleta y el cine casi. En las salas de cine hace frío, el aire acondicionado está a tope, por no hablar del sonido, que te revienta los tímpanos, y la pantalla, sí, cuanto más grande mejor si no te toca estar en las primeras filas, entonces, te comes a los personajes por completo.

El coronavirus, te obligó al confinamiento, pero te ha descubierto que como en tu casa no estás en ninguna parte y tu hogar también puede convertirse, si así lo deseas, en una estupenda sala de cine, donde no falta de nada. Este verano podrás disfrutar de tus películas favoritas sin moverte de tu vivienda, porque en este artículo te vamos a decir cómo hacerlo.

Hay 4 elementos a tener en cuenta: la proyección, el espacio, el sonido y la elección de una buena película. Combinados, convertirán tu casa en un cine. Vamos a verlo con más detalle.