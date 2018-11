Casos en donde los veganos llevaron su alimentación al extremo

Niña ingresada por llevar dieta vegana

Es cierto que los padres veganos hacen que también sus hijos tengan la misma alimentación. Pero como todo en esta vida, siempre hay que andar con un poco de cuidado. Más que nada porque cuando hablamos de niños pequeños, sí es verdad que debemos controlar lo que comen. Pero siempre deben tener una alimentación de lo más equilibrada. Porque solo así podrán desarrollar sus capacidades y su salud no se verá afectada. En este caso extremo, hablamos de una pequeña que hace un par de años tuvo que ser ingresada con urgencia. Su problema, extremadamente grave, era una carencia de la vitamina B12.

Al mismo tiempo, contaba con un peso muy bajo para su edad y los niveles de hemoglobina también eran demasiado bajos. Solamente se alimentaban de leche materna los alimentos propiamente veganos. Ante la falta de la vitamina B12, los daños que se producen pueden ser de tipo neurológicos y no reversibles. No es mala una dieta como ésta, pero siempre bajo el control del médico. Sobre todo, cuando hablamos de los menores que necesitan una serie de vitaminas y demás aportes nutricionales que no siempre se encuentran en este tipo de dietas.