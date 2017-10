El caso de Estíbaliz Sanz y otros famosos que quedaron en el olvido

Estíbaliz Sanz

Como bien hemos comentado, los años 90 fueron sus mejores años. La modelo apareció como de la nada en nuestras pantallas y ahí se quedó por su simpatía, su belleza y sensualidad. Además fue la primera española en posar la la revista Playboy. No había programa en el que Estíbaliz no apareciera o no se hablara de ella. Pero todo cambia y en ocasiones, porque se les va de las manos más de lo que creen.

El dinero llegó rápidamente, pero por ciertos hábitos también se fue de igual manera. Según parece, además de ciertas adicciones, la ropa era otro de los caprichos de Estíbaliz. Poco a poco, fue cayendo en el olvido y ella, sumergida en una profunda depresión. Ha comenzado de nuevo y ahora es barrendera y muy feliz con su hijo.