Las famosas se dan la vida de que siempre han soñado, con ropa de diseñador y las mansiones más extravagantes que muchos únicamente podrían esperar tener si les tocara la lotería. Y es que algunas celebridades tienen casas tan grandes y tan bien decoradas en las que seguramente han gastado una fortuna.

Las decoraciones van desde clásicas hasta estilo vintage, las famosas sacan provecho de sus gigantescas casas para poder expresar su buen gusto, mostrar su personalidad y presumir sobre su increíble estilo. Te mostraremos algunas casas de celebridades que causan envidia y que muchos desearíamos tener ¡incluso solo mirar de cerca!

Famosas con casas increíblemente lujosas

Entre las famosas con gustos más extravagantes podemos mencionar a Jennifer Lopez, quien ha dedicado gran tiempo para decorar el área de la cocina de la forma más lujosa posible. La diva del Bronx ha dejado claro su increíble gusto por las decoraciones minimalistas y el tono blanco que ha utilizado, es muestra de gran feminidad.

Si esta es la cocina de Jennifer López podemos tener la seguridad de que la casa es completamente despampanante. Pero no podemos esperar menos, ya que actualmente es una de las cantantes de las que más se está hablando, y no es únicamente por haberse comprometido con el ex beisbolista Alex Rodríguez.

El increíble estilo de las famosas para decorar su casa

Cindy Crawford: Podemos ver en la imagen la habitación de la modelo Cindy Crawford, de una de sus casas preferidas ubicada en el centro de Malibu; donde también Miley Cyrus posee una casa. Queda claro, que la modelo no solo tiene un gran gusto por la moda y las pasarelas, sino que también es una excelente decoradora.

El cabecero lo es todo, incluso si no quitaras otros elementos decorativos de la habitación, continuaría siendo perfecto con un cabecero tan espectacular como este. Queda claro que tiene un gran estilo y que le gusta invertir gran parte de su fortuna dando toques decorativos y de remodelación a su casa.

Conoce la casa de las famosas

Jennifer Lawrence: Es una de las actrices más controversiales de Hollywood debido a su inigualable sentido del humor. Esta foto que hemos en la imagen es una de sus casas ¡y qué casa! La actriz tuvo a bien la compra de esta residencia que perteneció antiguamente a la empresaria Jessica Simpson.

Una casa que se construyó en el año de 1991, tan solo un año después del nacimiento de Lawrence. El inmueble le costó 6.4 millones, el precio perfecto para vivir en una casa de cuentos de hadas estupenda. La casa se encuentra ubicada en una de las residencias más famosas de Beverly Hills.

Las casas más lujosas de las famosas

Kendall Jenner: Entre las famosas con casas grandes, podemos mencionar a la modelo de 22 años, quien presume de tener una de las mejores residencias de West Hollywood; aunque lamentablemente sufrió un robo por parte de uno acosador en el año 2017. La residencia tenía un costo de 6.5 millones de solares y perteneció a Emily Blunt y a Jhon Krasinki.

El estilo dentro de sus habitaciones, la piscina y las habitaciones principales es moderno y con detalles de arte moderno de gran valor. Y pese a que muchos afirman a que ella no ha tenido nada que ver con la decoración; esta continúa siendo una de esas casas que muchos de nosotros podríamos tener solo si nos toca la lotera.

Famosas y sus casas de lujo

Miley Cyrus: Esta es una de las famosas de las que más se ha hablado recientemente, después de que se declaró públicamente como “pansexual” y se anunció que se divorciaría de Liam Hemsworth después de un par de meses de matrimonio. Algo que al parecer no le preocupa ya que cuenta con esta casa para ella sola.

Esta es una de sus casas preferidas y se encuentra ubicada en Tennessee, lugar donde vivió gran parte de su infancia. La residencia tenía un costo aproximado de 5.8 millones de dólares y fue decorada con especificaciones muy explicitas de Miley Cyrus, quien buscaba una casa de campo con detalles rústicos y vintage.

Dentro de las decoraciones de esta casa se encuentra una gigante chimenea, pieles de animales, cojines de cuero y una alfombra vintage muy de su abuelita.

¿Dónde viven las famosas?

Gigi Hadid: La modelo cuenta con un apartamento en la exquisita ciudad de Nueva York, lugar que fue elegido debido a que le queda muy cerca de su lugar de trabajo. El apartamento tiene un valor actual aproximado de más de 5 millones de dólares, y según lo informo la revista Forbes en una de sus publicaciones es un apartamento de lujo único.

Cuenta con más de 185 metros cuadrados y tiene un diseño de Selldorf Architects, el cual es uno de los estudios de decoración de interiores más reconocidos de la Ciudad de Nueva York. Cuenta con un estilo contemporáneo uno y detalles de lujo muy femeninos, como unos pequeños cojines en color dorado.

La casa de las famosas que todos desean tener

Elsa Pataky y Chris Hemsworth: Ellos forman una de las parejas más famosas de todo Hollywood. Y cuentan con esta elegante y tranquila casa en Malibu que según los expertos e influencers en decoración, es toda una obra de arte. La casa no solo es grande, sino que está ubicada en una delas residencias más exclusivas.

Cuenta con gran privacidad y un gran espacio verde para que sus hijos y familia puedan aprovechar de pasar un rato al aire libre. Es claro que a esta pareja les gustan las cosas grandes y es que el hijo del dios del trueno, no solo ha buscado tener esta casa; sino que también se encuentran ampliando su casa en Australia, algo que ha causado gran polémica.

Sus vecinos afirman que están destruyendo al medio ambiente con su colosal construcción y que están haciendo una residencia descomunal con la que estarían siendo dueños de la mayor parte del área residencial.