Las casas embrujadas existen a lo largo y ancho del mundo. Son muchas las historias que se cuentan sobre ellas y que, solamente las personas que llegan a vivirlas pueden realmente creerlas. Pero ya advertimos que son historias bastante impactantes y que suelen tener un gran impacto.

Hoy hemos recopilado algunas de esas casas embrujadas más famosas y seguro, que alguna de ellas te sonará de alguna manera. Porque las noticias sobre ellas están a la orden del día. No nos podemos dejar engañar por su apariencia, ya que en muchos casos esperamos toda una ruina y no es así. Pero dentro de ellas, se esconden presencias con las que no sería nada fácil el convivir. ¿Te atreverías a pasar una noche allí?